الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا بالضفة المحتلة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر (الاثنين) صحفيين اثنين يعملان لدى قناة الأقصى الفضائية، في الضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة اعتقالات طالت 23 فلسطينياً.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مخيم العروب للاجئين شمالي مدينة الخليل بالضفة الغربية، واعتقلت مراسل قناة الأقصى التابعة لحركة حماس علاء الطيطي.

وأضاف الشهود أن القوة فتشت المنزل قبل اعتقال الطيطي ونقله إلى جهة مجهولة.

وفي رام الله وسط الضفة الغربية داهمت قوة أخرى منزل مصور قناة الأقصى أمير أبو عرام واعتقلته، بعد تكسيره للأبواب والقيام بأعمال تفتيش دقيقه في المنزل، وجرى نقله إلى جهة مجهولة.

وكانت محكمة إسرائيلية قد قضت بفرض غرامة مالية وبمنع مراسلي القناة ذاتها من العمل لمدة عام في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي.

وقناة الأقصى تتبع حركة حماس، وتبث من قطاع غزة، علما بأن الصحفيين الاثنين أسيران محرران سبق أن اعتقلا في سجون الاحتلال عدة مرات.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن اعتقال 23 فلسطينياً ممن يصفهم بـ "المطلوبين" لقواته بدعوى ضلوع عشرين منهم في ممارسة نشاطات تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف اسرائيلية، بحسب "قدس برس".

وادعى الاحتلال العثور على معدات وأسلحة خلال حملة تفتيش ومداهمة في بلدة ساحور قضاء بيت لحم.

ونفّذ جيش الاحتلال اعتقالات تركزت في مدن وقرى نابلس ورام الله والخليل، استهدفت أسرى محررين قضوا فترات متفاوتة في معتقلاته.