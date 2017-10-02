الأمن المصري يقتل 3 أشخاص بزعم انتمائهم لحركة حسم

قالت وزارة الداخلية المصرية (الإثنين) إن قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة (حسم) المسلحة خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة بجنوب القاهرة.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من إعلان الحركة مسؤوليتها عن انفجار محدود استهدف سفارة ميانمار بالقاهرة (السبت).

وكانت الحركة قد تبنت في السابق هجمات على قضاة ورجال شرطة في محيط القاهرة.

وكشف بيان الداخلية عن أنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد تردد مجموعة من كوادر "حسم الإرهابية" على منطقة المقابر (تحت الإنشاء) والكائنة بمنطقة 15 من مايو/القاهرة ليلا هروبا من الملاحقة الأمنية وأنهم بصدد الإعداد الفعلي لتنفيذ عمل عدائي خلال المرحلة الراهنة".

وأضاف البيان "تم التعامل مع تلك المعلومات، والانتقال للمكان المشار إليه ومحاصرته إلا أنه حال اقتراب القوات للمكان فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة من العناصر أمكن تحديد شخصية اثنين منهم".

وقال البيان إن الشخصين اللذين جرى تحديد هويتهما مطلوبان على ذمة قضية أمن دولة ووصفهما بأنهما "من أبرز وأخطر العناصر" المنتمية لحسم.

ولم يذكر البيان متى وقع تبادل إطلاق النار.

وتقول الحكومة المصرية إن حركة حسم هي الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة لكن الجماعة تنفي صلتها بالعنف.

وكان بيان "حسم" أمس هو الأول الذي تعلن فيه الحركة مسؤوليتها عن هجوم على سفارة.

وقالت الحركة إن الهجوم ردا على الحملة الأمنية التي تستهدف السكان الروهينغيا المسلمين في ولاية راخين في ميانمار.

ولم تعلق وزارة الداخلية المصرية على الحادث الذي وقع (السبت) والذي ظن سكان ووسائل إعلام محلية في البدء أنه ناجم عن انفجار في خط لأنابيب الغاز الطبيعي بحي الزمالك الذي توجد بها السفارة.

لكن مصدرين أمنيين قالا إن السلطات عثرت على آثار متفجرات في المكان.