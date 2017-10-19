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سياسة

ميركل: تركيا تقوم بأعمال عظيمة تجاه اللاجئين

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
19/10/2017

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، إن تركيا تقوم بأعمال عظيمة فيما يخص اللاجئين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها ميركل، قبيل انعقاد القمة الأوربية في وقت سابق من اليوم.

وأضافت ميركل، "لقد قمنا ببعض التعهدات في ضوء الاتفاقية المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوربي. كنا وعدنا بتقديم 3 مليارات دولار من أجل الأعوام المقبلة، إلى جانب الـ3 مليارات التي قدمناها سابقا. علينا تنفيذ وعودنا هذه".

وأشارت إلى أن "هذا المبلغ سيفيد اللاجئين الذين يعيشون في ظروف صعبة. أقولها مرة أخرى، تركيا قامت بأعمال عظيمة فيما يخص اللاجئين".

بدورها قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوربي، فيديريكا موغيريني، إن القمة ستتناول العلاقات التركية الأوربية على مختلف الصعد.

وأضافت أن "موضوع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي ليس موجودا على أجندة المواضيع التي سيبحثها الزعماء اليوم".

وفي 18 مارس/ آذار 2016، توصلت تركيا والاتحاد الأوربي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى 3 اتفاقيات حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين ما يزال الاتحاد الأوربي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.

المصدر : الأناضول
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