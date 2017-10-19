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سياسة|أفغانستان

مقتل 43 جنديا أفغانيا على الأقل في هجوم على قاعدة عسكرية

هجوم على مقر للشرطة الأفغانية بولاية بكتيا - أرشيفية
هجوم على مقر للشرطة الأفغانية بولاية بكتيا - أرشيفية
19/10/2017

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن مقاتلي حركة طالبان قتلوا 43 جنديا أفغانيا على الأقل في وقت مبكر (الخميس) في هجوم على قاعدة عسكرية في جنوب أفغانستان.

وأضافت الوزارة في بيان أن من بين 60 جنديا في القاعدة الواقعة بإقليم قندهار في جنوب أفغانستان قتل 43، بينما أصيب 9 آخرون واعتبر 6 في عداد المفقودين بعد أن اقتحمت طالبان القاعدة عند منتصف الليل.

وأفادت تقارير بمقتل 10 على الأقل من حركة طالبان أيضا.

وقال قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم طالبان في المنطقة، إن الهجوم بدأ بتفجير انتحاري بسيارة ملغومة تلاه هجوم لاجتياح القاعدة.

وأضاف أن الهجوم أدى لمقتل 60 جنديا أفغانيا على الأقل وإصابة الكثيرين.

وتشن طالبان حملة تمرد منذ نحو 15 عاما بهدف الإطاحة بحكومة كابل المدعومة من الغرب.

المصدر : رويترز
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