مقتل 43 جنديا أفغانيا على الأقل في هجوم على قاعدة عسكرية

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن مقاتلي حركة طالبان قتلوا 43 جنديا أفغانيا على الأقل في وقت مبكر (الخميس) في هجوم على قاعدة عسكرية في جنوب أفغانستان.

وأضافت الوزارة في بيان أن من بين 60 جنديا في القاعدة الواقعة بإقليم قندهار في جنوب أفغانستان قتل 43، بينما أصيب 9 آخرون واعتبر 6 في عداد المفقودين بعد أن اقتحمت طالبان القاعدة عند منتصف الليل.

وأفادت تقارير بمقتل 10 على الأقل من حركة طالبان أيضا.

وقال قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم طالبان في المنطقة، إن الهجوم بدأ بتفجير انتحاري بسيارة ملغومة تلاه هجوم لاجتياح القاعدة.

وأضاف أن الهجوم أدى لمقتل 60 جنديا أفغانيا على الأقل وإصابة الكثيرين.

وتشن طالبان حملة تمرد منذ نحو 15 عاما بهدف الإطاحة بحكومة كابل المدعومة من الغرب.