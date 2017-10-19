مصر: 101 شخص مصاب "بحمى الضنك"

أعلنت وزارة الصحة المصرية انخفاض أعداد المصابين بحمى الضنك في محافظة البحر الأحمر إلى 101 شخص، من دون تسجيل أية وفيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن جميع المصابين في منطقتي القصير وسفاجا، نافيًا ما تردد عن اكتشاف إصابات بين المواطنين في مدينتي الغردقة أو رأس غارب.

وأضاف مجاهد أنه "تم إجراء تحليل يفحص كمية الفيروسات بالجسم للمصابين بالحمى منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وحتى الثلاثاء 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وبلغت أعداد الحالات الإيجابية المصابة بالحمى 101 حالة فقط من بين 299 شخصا دخلوا المستشفيات".

وأكد مجاهد أن مرض حمى الضنك ليس مخيفاً، ولا يمثل أية مشاكل، وكان متواجداً من قبل في محافظة أسيوط عام 2015، وتم القضاء عليه في شهر.

وفي بيان سابق لها، أشارت الوزارة إلى أن انتشار الفيروس في بعض المناطق بالبحر الأحمر يرجع لصعوبة وصول المياه للمواطنين، والتي يتم ضخها ليوم واحد في الأسبوع، ما يجعلهم ‏يقومون بتخزينها داخل خزانات غير سليمة يتخذ منها البعوض بيئة خصبة للانتشار.

ولفتت إلى أن هذه الحمى تأتي نتيجة فيروس ضعيف يسمى "الضنك" وتسببه ‏بعوضة تسمى "ايداس ايجبتياى" وتنتهى دورة الفيروس في جسم الإنسان خلال أسبوع على ‏الأكثر، وأعراضه تشبه نزلة البرد، من حيث ارتفاع درجات الحرارة، ‏والصداع، وآلام بالعضلات والمفاصل والمعدة.