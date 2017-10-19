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شاهد: كاليفورنيا تكافح أسوأ حرائق في تاريخها ومقتل 42 شخصا

19/10/2017

ارتفع عدد قتلى أكثر من 12 حريقا مستعرا في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 42 قتيلا (الأربعاء) مع استمرار جهود فرق البحث والإنقاذ في الأحياء المحترقة.

ولم ترد معلومات كثيرة عن آخر ضحايا الحرائق التي تعرف باسم نورث باي وتعتبر الأكثر دموية في تاريخ كاليفورنيا.

وأتت الحرائق التي نشبت يومي الثامن والتاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على أكثر من 245 ألف فدان، ودمرت نحو خمسة آلاف منزل إلى جانب مصانع خمور ومبان تجارية.

ولم يعرف بعد مصير نحو 60 شخصا في مقاطعتي سونوما ونابا. ولا يزال الآلاف ممن اضطروا للفرار من ألسنة اللهب مشردين.

ويقول مسؤولو الإطفاء إنه لا يزال هناك 13 حريقا مستعرا لكنهم نجحوا في احتواء النيران إلى حد بعيد، ولم تعد الحرائق تمثل تهديدا على المنازل أو السكان.

المصدر : رويترز
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