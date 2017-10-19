شاهد: كاليفورنيا تكافح أسوأ حرائق في تاريخها ومقتل 42 شخصا

ارتفع عدد قتلى أكثر من 12 حريقا مستعرا في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 42 قتيلا (الأربعاء) مع استمرار جهود فرق البحث والإنقاذ في الأحياء المحترقة.

ولم ترد معلومات كثيرة عن آخر ضحايا الحرائق التي تعرف باسم نورث باي وتعتبر الأكثر دموية في تاريخ كاليفورنيا.

وأتت الحرائق التي نشبت يومي الثامن والتاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على أكثر من 245 ألف فدان، ودمرت نحو خمسة آلاف منزل إلى جانب مصانع خمور ومبان تجارية.

ولم يعرف بعد مصير نحو 60 شخصا في مقاطعتي سونوما ونابا. ولا يزال الآلاف ممن اضطروا للفرار من ألسنة اللهب مشردين.

ويقول مسؤولو الإطفاء إنه لا يزال هناك 13 حريقا مستعرا لكنهم نجحوا في احتواء النيران إلى حد بعيد، ولم تعد الحرائق تمثل تهديدا على المنازل أو السكان.