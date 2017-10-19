تيلرسون يحمّل دول الحصار مسؤولية استمرار أزمة الخليج

حمّل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دول الحصار مسؤولية استمرار الأزمة مع قطر.

وشدد تيلرسون في حوار أجرته معه وكالة بلومبرغ الأمريكية على أنه يبقى على من وصفها بقيادات التحالف الرباعي اتخاذ قرار المشاركة في الحوار.

وتأتي تصريحات تيلرسون قبل بداية جولة يزور خلالها السعودية وقطر لبحث الأزمة الخليجية والصراع في اليمن.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن قطر كانت واضحة وهي أنها ترغب في الحوار، وقلل من فرص حل الأزمة في المستقبل القريب، لافتا إلى أن دور واشنطن هو أن تبقي خطوط الاتصال بين قطر ودول الحصار مفتوحة قدر الإمكان.

وقال إنه لا توقعات لديه بأن الأزمة ستحل قريبا، معربا عن استعداده للعب أي دور يدفع أطراف الأزمة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

كما تأتي جولة الوزير الأمريكي في وقت تواصل فيه الكويت جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية، وقد استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة الخميس وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي حمل رسالة من أمير الكويت.