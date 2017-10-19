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سياسة|الولايات المتحدة

تيلرسون يبدأ جولة خارجية تشمل قطر والسعودية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
19/10/2017

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الجمعة جولة خارجية تشمل 5 دول بينها قطر والسعودية.

وقال بيان للخارجية الأمريكية إن الجولة التي تستمر أسبوعا كاملا من 20 وحتى 27 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، تشمل دول السعودية وقطر وباكستان والهند وسويسرا، ويبحث خلالها عدة موضوعات بينها الأزمة الخليجية والأزمة في اليمن.

كما سيقوم تيلرسون خلال تلك الجولة، بأول زيارة له إلى جنوب آسيا منذ تسلمه مهام منصبه في وقته سابق من العام الحالي. وسيبدأ تيلرسون زيارته لجنوب آسيا بزيارة العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ومن المقرر أن يختتم الوزير الأمريكي جولته بزيارة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، في مدينة جنيف السويسرية.

المصدر : الأناضول
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