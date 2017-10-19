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سياسة|أفغانستان

تعرف على عمر خرساني الذي قتلته طائرة أمريكية بدون طيار

19/10/2017

قال متحدث إن زعيم جماعة الأحرار الباكستانية المسلحة عمر خالد خرساني قُتل (الخميس) مُتأثرا بجروح أُصيب بها في ضربة بطائرة أمريكية بدون طيار في أفغانستان.

وقال الناطق باسم الجماعة أسد منصور: "أصيب زعيمنا في واحدة من الضربات الأخيرة بطائرات من دون طيار في أفغانستان. كانت إصابته بالغة ومات اليوم".

وخرساني خطط لبعض من أعنف التفجيرات في باكستان العام الماضي.

وجماعة الأحرار مُنشقة عن حركة طالبان الباكستانية وسبق لها أن دعمت "تنظيم الدولة الإسلامية".

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن تفجير في عيد القيامة العام الماضي في ساحة عامة في مدينة لاهور بشرق البلاد أسفر عن مقتل 70 شخصا كثير منهم من المسيحيين.

ويأتي الحادث قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون المقررة الأسبوع المقبل والمرجح أن تخفف حدة التوتر بين الحليفين اللذين تتسم علاقاتهما بالاضطراب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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