البث الحي
سياسة|السعودية

السعودية تعتزم تشييد مسجد "شهداء عاصفة الحزم" بالحرم المكي

جنديان سعوديان في أحد المواقع العسكرية بجازان على الحدود مع اليمن
جنديان سعوديان في أحد المواقع العسكرية بجازان على الحدود مع اليمن
19/10/2017

أعلنت السلطات السعودية عزمها البدء في تشييد مسجد باسم "شهداء عاصفة الحزم"، في حي ولي العهد داخل الحرم المكي.

وتشمل الخطوة كذلك إنشاء 3 مساجد أخرى بالحرم المكي، بأسماء أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة، وثالث باسم حي الريان.

جاء الإعلان خلال اجتماع، اليوم الخميس، بين مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة علي العبدلي، ومدير مؤسسة "مساجد" الخيرية خالد النشوان، حسب وكالة "واس" الرسمية السعودية.

وتبلغ مساحة مسجد "شهداء عاصفة الحزم" 2482م2، ومسجد أم المؤمنين حفصة 595م2، في حين تبلغ مساحة مسجد أم المؤمنين عائشة 4499م2، ومسجد حي الريان 3695م2.

ويأتي البدء بتنفيذ المساجد الأربعة ضمن اتفاقية بين الفرع والمؤسسة لبناء 50 مسجدًا داخل حدود الحرم المكي رعاها أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وقال العبدلي إن "الاتفاقية تسير وفق جدولها الزمني المخطط لها، وتجلت باكورتها في فتح المؤسسة ظروف إنشاء المساجد الأربعة"، دون تحديد موعد بدء التنفيذ الفعلي.

ولفت إلى أنه جرى الانتهاء من تصميم 17 مسجدًا، وسيتم طرح تنفيذها قريبًا.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا إعداد تصميم فريد لبقية المساجد، تراعي اشتراطات الأبنية الخضراء.

ومنذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عربيًا في اليمن، باسم "عاصفة الحزم" استجابة لطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إثر اجتياح الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح العاصمة صنعاء.

وتسببت الحرب في سقوط قتلى وجرحى بقوات التحالف العربي، دون وجود إحصائية رسمية بأعدادهم، غير أن أغلبهم سقط بالمناطق الحدودية، جنوبي المملكة، جراء هجمات حوثية مباغتة.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)