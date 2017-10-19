السعودية تعتزم تشييد مسجد "شهداء عاصفة الحزم" بالحرم المكي

أعلنت السلطات السعودية عزمها البدء في تشييد مسجد باسم "شهداء عاصفة الحزم"، في حي ولي العهد داخل الحرم المكي.

وتشمل الخطوة كذلك إنشاء 3 مساجد أخرى بالحرم المكي، بأسماء أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة، وثالث باسم حي الريان.

جاء الإعلان خلال اجتماع، اليوم الخميس، بين مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة علي العبدلي، ومدير مؤسسة "مساجد" الخيرية خالد النشوان، حسب وكالة "واس" الرسمية السعودية.

وتبلغ مساحة مسجد "شهداء عاصفة الحزم" 2482م2، ومسجد أم المؤمنين حفصة 595م2، في حين تبلغ مساحة مسجد أم المؤمنين عائشة 4499م2، ومسجد حي الريان 3695م2.

ويأتي البدء بتنفيذ المساجد الأربعة ضمن اتفاقية بين الفرع والمؤسسة لبناء 50 مسجدًا داخل حدود الحرم المكي رعاها أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وقال العبدلي إن "الاتفاقية تسير وفق جدولها الزمني المخطط لها، وتجلت باكورتها في فتح المؤسسة ظروف إنشاء المساجد الأربعة"، دون تحديد موعد بدء التنفيذ الفعلي.

ولفت إلى أنه جرى الانتهاء من تصميم 17 مسجدًا، وسيتم طرح تنفيذها قريبًا.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا إعداد تصميم فريد لبقية المساجد، تراعي اشتراطات الأبنية الخضراء.

ومنذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عربيًا في اليمن، باسم "عاصفة الحزم" استجابة لطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إثر اجتياح الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح العاصمة صنعاء.

وتسببت الحرب في سقوط قتلى وجرحى بقوات التحالف العربي، دون وجود إحصائية رسمية بأعدادهم، غير أن أغلبهم سقط بالمناطق الحدودية، جنوبي المملكة، جراء هجمات حوثية مباغتة.