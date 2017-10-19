أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الكويتي

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل الدوحة اليوم.

وتطرق اللقاء للعلاقات بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وخصوصا آخر تطورات الأزمة الخليجية، والجهود الكويتية الساعية لحلها عبر الحوار.

وتأتي زيارة صباح الحمد للعاصمة القطرية، بعد ثلاثة أيام من زيارة رسمية لأمير الكويت للعاصمة السعودية ضمن مساعي إيجاد حل للأزمة الخليجية.

وكان مراسل الجزيرة في الكويت سعد السعيدي قد أفاد بأن الوزير صباح الحمد يحمل رسالة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح سيسلمها إلى أمير قطر.

وأوضح أن هذه الرسالة قد تتعلق بتفاهمات حدثت بين أمير الكويت أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لتفكيك الأزمة الخليجية، أو بتحييدها في سبيل أن تعقد قمة مجلس التعاون الخليجي العادية المقررة مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق مراقبين كويتيين. وتكون القمة في هذه الحالة -إذا ما عقدت- مدخلا لتفكيك الأزمة.

ونبه إلى أن الرسالة كانت تنتظر عودة أمير قطر من زيارته الآسيوية، وبمجرد عودته انطلق بها الوزير الكويتي، وهو ما يدل على حرص بلاده على الإسراع في إنهاء الأزمة.