مقتل قائد قوات النظام السوري في دير الزور

قال الإعلام الحربي الموالي للنظام السوري إن قائد قوات النظام في مدينة دير الزور "عصام زهر الدين" قتل جراء انفجار لغم أرضي في حويجة سَقَر قرب دير الزور.

ويعتبر زهر الدين من أبرز ضباط جيش النظام، ويتهمه نشطاء سوريون بارتكاب مجازر جماعية بحق المدنيين في عدة محافظات.

وقد أثار زهر الدين جدلا واسعا بسبب فيديوهات تظهره أثناء تمثيله بالجثث، وتصريحه الأخير على شاشة التلفزيون السوري في دير الزور الذي توعد فيه اللاجئين السوريين إذا قرروا العودة إلى بلادهم.

وكان زهر الدين قد تولى عدة مهام في جيش النظام السوري، حيث تولى قيادة قوات النظام أثناء اقتحام دوما وعين ترما في الغوطة الشرقية عام 2011، ونسب له أمر تنفيذ جميع المجازر هناك حينها، بالإضافة إلى توليه قيادة قوات النظام أثناء اقتحام حي باب عمرو في مدينة حمص، وقد تولى قيادة قوات النظام في دير الزور بعد مقتل العقيد "علي خزام".