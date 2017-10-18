مفاجأة: نجل القذافي المطلوب لـ" الجنائية الدولية" يعمل بالسياسة

قال محامي عائلة القذافي (الثلاثاء) إن سيف الإسلام القذافي، أبرز أبناء القذافي، بصحة جيدة ويتابع الوضع السياسي في ليبيا من مقره داخل البلاد.

وقال المحامي خالد الزايدي إنه على اتصال شخصي مع سيف الإسلام لكنه رفض الإفصاح عن مكانه في ليبيا أو ما إذا كان قد غادر مدينة الزنتان في غرب البلاد والتي اعتقل فيها بعد انتفاضة 2011 التي قتل فيها والده.

وقال الزايدي للصحفيين في العاصمة التونسية "هو يعمل في السياسة الآن من مقره في ليبيا، مع القبائل ومع المدن، ومع صناع القرار".

وأضاف "هو بصحة جيدة… وضعه ممتاز. وضعه الصحي والنفسي جيد".

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي أيضا اعتقاله وقالت في يونيو حزيران إنها تسعى للتحقق من التقارير عن إطلاق سراحه.

كما أصدرت محكمة في طرابلس حكما غيابيا بإعدامه في العام 2015 لإدانته بجرائم حرب منها قتل محتجين خلال الثورة الليبية على حكم معمر القذافي.

ومن المعروف أن البعض كانوا ينظرون إلى سيف الإسلام باعتباره خليفة إصلاحيا محتملا لوالده في السنوات التي سبقت الانتفاضة ولا يزال شخصية مهمة بالنسبة لمؤيدي القذافي.

وسعيا منهم لإعادة بناء نفوذهم يطرح أنصار القذافي سيف الإسلام كشخصية يمكنها المساعدة في المصالحة بين الفصائل المتناحرة في البلاد برغم أنه مطلوب داخل البلاد وفي المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم حرب مزعومة.

وقال الزايدي "الهدف هو تحقيق السلام في ليبيا… هو يتابع الوضع في ليبيا عن كثب كل يوم".

كان الزايدي قال في يونيو حزيران إنه تم إطلاق سراح سيف الإسلام في الزنتان بموجب قانون للعفو أصدره قبل نحو عامين البرلمان المتمركز في شرق البلاد.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى الإفراج عنه غير أنه اتضح لاحقا أنها غير صحيحة.

وعزز الغموض بشأن مكانه ووضعه الشائعات لفترة طويلة.

ولم يظهر أي دليل مادي على مكان سيف الإسلام الذي شاهده مراقب دولي مستقل آخر مرة في يونيو حزيران 2014.