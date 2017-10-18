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سياسة|كوريا الجنوبية

مداهمة مكتب ماكدونالدز في سول بعد إصابة أطفال بالإعياء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
18/10/2017

داهم محققون مكتب شركة ماكدونالدز في سول الأربعاء بعد سلسلة شكاوى من إصابة أطفال بالإعياء بعد تناول شطائر هامبرغر قيل إنها لم تكن مطهية جيدا.

وقالت وكالة )يونهاب( الكورية الجنوبية للأنباء ووسائل إعلام أخرى ، إن مكتب الادعاء بمنطقة وسط سول صادر بعض الوثائق والأدلة من مكتب ماكدونالدز، ومن ثلاث شركات أخرى بينها شركة تمد ماكدونالدز بمكونات.

وقالت يونهاب إن امرأة تقدمت بشكوى ضد الشركة الأمريكية في يوليو /تموز بعد تشخيص ابنتها، التي تبلغ من العمر أربعة أعوام، بمرض يعرف بمتلازمة انحلال الدم اليوريمية، التي يشار إليها عادة بمرض الهامبرغر، بعد أن أصيبت بتلف غير قابل للعلاج في الكلى بعد تناول شطيرة هامبرغر من ماكدونالدز العام الماضي.

كما اتهم آباء أربعة أطفال آخرين الشركة بعد إصابة أطفالهم بالإعياء إثر تناول شطائر من ماكدونالدز.

وفي أغسطس/آب اشتكى عملاء لماكدونالدز في مدينة جيونجو بجنوب غرب البلاد من آلام بالمعدة وارتفاع حرارتهم بعد تناول هامبرغر.

وأوقفت الشركة مبيعات الهامبرغر مؤقتا لتحديد سبب الشكاوى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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