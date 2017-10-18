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سياسة

قاض ثان يوقف قرار ترمب بحظر دخول مواطني ثماني دول

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
18/10/2017

أوقف قاض اتحادي أمريكي ثان أحدث مسعى للرئيس دونالد ترمب لحظر دخول مواطني ثماني دول للولايات المتحدة موجها ضربة قضائية لثالث محاولة تقوم بها الإدارة الأمريكية لفرض قيود على السفر.

وقال قاضي المحكمة الجزئية تيودور تشوانغ في ماريلاند في حكمه الصادر الليلة الماضية إن مقدمي الدعوة للطعن في هذه السياسة سينجحون على الأرجح في إثبات انتهاكها لقانون عدم التمييز بما يصل "إلى حد حظرها دخول مهاجرين على أساس جنسياتهم".

وكان مسعى ترمب سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع لكن قاضيا اتحاديا آخر في هاواي أوقفه  الثلاثاء في دعوى منفصلة.

واستهدف أمر ترمب الأخير مواطني كلا من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية بالإضافة إلى مسؤولين محددين بحكومة فنزويلا.

وهذا الحظر المفتوح الذي أُعلن عنه الشهر الماضي كان ثالث صيغة لسياسة استهدفت في السابق بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة لكن محاكم أمريكية حدت من نطاق تنفيذها.

وقال ديريك واتسون القاضي بالمحكمة الجزئية في هونولولو أمس إن هاواي ستنجح على الأرجح في إثبات أن أحدث قرار أصدره ترمب بخصوص حظر السفر ينتهك قانون الهجرة الاتحادي.

وبعكس الحكم الذي صدر في هاواي، فإن حكم قاضي ماريلاند يقتصر على الأفراد الذين ليس لهم علاقة حقيقية بالولايات المتحدة.

المصدر : رويترز
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