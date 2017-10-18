قائد عسكري عراقي: قوات البشمركة‭ ‬تنسحب إلى خطوط يونيو 2014

قال قائد عسكري عراقي كبير الأربعاء إن قوات البشمركة الكردية عادت إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في شمال العراق في يونيو/حزيران 2014.

يأتي ذلك بعد تقدم الجيش العراقي في المنطقة عقب رفض بغداد استفتاء الأكراد على الانفصال.

وذكر بيان للجيش العراقي أن القوات الحكومية تسلمت السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة للأكراد في محافظة نينوى، التي تضم مدينة الموصل، الثلاثاء بعد انسحاب البشمركة.

وأوضح البيان أن سد الموصل الواقع إلى الشمال الغربي من المدينة بين المواقع التي تمت استعادتها.

وسيطرت قوات البشمركة على المنطقة تدريجيا خلال السنوات الثلاث الماضية في إطار الحرب على تنظيم الدولة لتملأ فراغا خلفه انهيار الجيش العراقي في مواجهة هجوم التنظيم الذي اجتاح فيه مناطق واسعة من شمال العراق.

وبدعم من الولايات المتحدة دفعت البشمركة مقاتلي تنظيم الدولة للتراجع وسيطرت على مزيد من الأراضي خارج المنطقة الكردية الرسمية شبه المستقلة معظمها في مناطق ذات غالبية كردية بما في ذلك كركوك التي يطالب الأكراد بالسيادة عليها.

واستعادت القوات حكومية عراقية يوم الاثنين منطقة كركوك بناء على أوامر من بغداد، للرد على استفتاء الأكراد الذي أجري في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول، بعد انسحاب البشمركة. وأعقب ذلك استعادة القوات العراقية محافظة نينوى بالكامل.

وقال القائد العسكري، الذي رفض الكشف عن هويته، لرويترز "بدءا من اليوم أعدنا عقارب الساعة إلى 2014".

ويعني انسحاب قوات البشمركة أنها ستنتشر من جديد على حدود المنطقة الخاضعة لحكومة إقليم كردستان تقريبا.

وأمر رئيس وزراء العراق حيدر العبادي باستعادة كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها بين حكومة كردستان والحكومة المركزية في بغداد ردا على الاستفتاء.