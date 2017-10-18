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سياسة

عودة 1500 مقاتل من تنظيم الدولة إلى دول أوربية

جيل كيرشوف في مؤتمر صحفي بتونس أمس
جيل كيرشوف في مؤتمر صحفي بتونس أمس
18/10/2017

قال المنسق الأوربي لمكافحة الإرهاب، جيل كيرشوف، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوربي سجل عودة ألف و500 عنصر قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة من سوريا والعراق إلى دول أوربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر بعثة الاتحاد الأوربي بالعاصمة تونس، على هامش زيارة التقى خلالها كيرشوف مع وزراء الداخلية والدفاع والعدل، لبحث تعزيز التعاون الأمني الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والحد من التطرف.

وأوضح كيرشوف، أن أوربا بحاجة لتعزيز إجراءات حماية الحدود، لمواجهة المشاكل المعقدة والمتفاقمة المرتبطة بالعودة المحتملة للمقاتلين الأوربيين، الذين انتموا لتنظيم الدولة، وقال "لدينا تحديات التطرف المتصاعد، ما تسبب بحدوث هجمات في دول أوربية.

وأكد كيرشوف أن علاقة الاتحاد الأوربي وتونس قوية، مشيرا إلى انهما يواجهان مشاكل متشابهة، من حيث التطرف والمقاتلين في بؤر التوتر، ومشاكل التهريب، ما يحتم التعاون الوثيق من أجل الأمن المشترك.

وعام 2015 قتل 60 سائحا أوربيا في هجومين منفصلين استهدفا متحف باردو بالعاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية .

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في 6 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، إحالة 831 مشتبه به في قضايا إرهاب إلى المحاكمة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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