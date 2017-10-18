البث الحي
سياسة

شركة أمريكية تبني محطات للطاقة الشمسية في غزة

بلدة بيت حانون في قطاع غزة
بلدة بيت حانون في قطاع غزة
18/10/2017

قالت شركة للطاقة مقرها الولايات المتحدة إن قطاع غزة ستكون لديه ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية تعمل بحلول أبريل نيسان.

اليومية للكهرباء، لكن ذلك لن يكون كافيا لسد النقص الحاد في الطاقة الكهربائية.

وكان قطاع غزة يعاني بالفعل من نقص مزمن في الكهرباء حتى من قبل أن يوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدفوعات مقابل الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع في يونيو حزيران، في محاولة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس المنافسة للتخلي عن السيطرة على قطاع غزة.

وعلى الرغم من اتفاق المصالحة بين الجانبين، لا تزال تلك العقوبات قائمة. وتقدر احتياجات قطاع غزة اليومية من الكهرباء بنحو 600 ميغاوات، لكنه يحصل حاليا على 165 ميغاوات من إسرائيل ومصر ومحطة التوليد الوحيدة فيه.

وقال فولكر غتهجر المدير الفني لسماحة جروب التي تقف وراء المشروع إن محطات الطاقة الشمسية ستبنى في ثلاث مناطق في قطاع غزة وستولد إجمالي 40 ميغاوات من الطاقة الكهربائية بحلول أبريل نيسان.

وأعلن المشروع، الذي أطلق عليه "إنارة غزة"، في احتفال الثلاثاء في قطاع غزة حضره ممثلون عن شركة سماحة جروب ومسؤولون فلسطينيون.

وقال غتهجر إن من المنتظر وصول أول شحنة من المعدات لمحطات الطاقة الشمسية في مارس آذار، وستصل إلى قطاع غزة عبر ميناء أسدود الإسرائيلي على البحر المتوسط.

وقال وائل العاوور رئيس مجلس إدارة شركة الشرق العربي لخدمات التكنولوجيا، وهي الشريك المحلي في المشروع، إن المشروع نال الموافقة من إدارة الطاقة في السلطة الفلسطينية.

وأضاف العاوور أن المشروع سيخلق وظائف لمهندسين وعمال محليين تحت إشراف خبراء فنيين من ألمانيا والولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)