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سياسة|الكويت

شاهد: رئيس مجلس الأمة الكويتي يطرد الوفد الإسرائيلي من "البرلمان الدولي"

18/10/2017

شن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، هجوما حادا على رئيس الوفد الإسرائيلي في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وطالب الغانم اليوم الأربعاء بطرد الوفد الإسرائيلي من قاعة الاجتماعات، ووجه حديثه مخاطبًا الوفد الإسرائيلي: "عليك أيها المحتل الغاصب أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة فعل برلمانات العالم."

وأضاف: "اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل يا قتلة الأطفال… أقول للمحتل الغاصب، إن لم تستح فافعل ما شئت".

ووصف الغانم في تصريح للصحفيين عقب الجلسة الختامية للمؤتمر كلمة رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي حيال أوضاع البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بـ"المستفزة" مضيفا أن تلك الكلمة أثارت العديد من الوفود البرلمانية وعلى رأسها الوفد الكويتي.

وأضاف: "دفعنا للرد عليه حيث أكدنا أنه لا ينتمي لقاعة المؤتمر التي تضم ممثلي البرلمانات الشريفة وأن عليه أن يخرج منها".

وذكر "قلت لوفد الكيان الغاصب أن عليه أن يحمل حقائبه ويخرج من القاعة" مضيفا "ولأنه جبان وبسبب ردة الفعل على مداخلاتنا ومداخلات البرلمانيين الشرفاء اضطر أن يخرج مذعورا من القاعة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الكويتية
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