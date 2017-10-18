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سياسة

تركيا: لن نرضخ لإملاءات أمريكية في أزمة التأشيرات

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
18/10/2017

قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو الأربعاء إن تركيا لن ترضخ "لإملاءات" من الولايات المتحدة فيما يتعلق بأزمة التأشيرات وإنها سترفض أي شروط لا يمكنها تنفيذها.

ويزور وفد أمريكي تركيا في محاولة لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد أن أوقف كل منهما إصدار التأشيرات لمواطني البلد الآخر هذا الشهر.

وكانت واشنطن من بدأت بتعليق خدمات إصدار التأشيرات في مقر بعثتها في تركيا بعد اعتقال السلطات التركية اثنين من مواطنيها يعملان ضمن الطاقم القنصلي الأمريكي.

وذكرت قناة خبر ترك التلفزيونية الخاصة أن الوفد الأمريكي طلب من أنقرة معلومات ودليلا فيما يتعلق باعتقال الموظفين.

وقال شاووش أوغلو في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن التقرير الخاص بطلبات الوفد الأمريكي "سنتعاون إن كانت مطالبهم تتماشى مع أحكام دستورنا لكننا لن نرضخ لإملاءات وسنرفض أي شروط لا يمكننا نفيذها".

واعتقلت تركيا مترجما في القنصلية الأمريكية في إقليم أضنة بجنوب تركيا في مايو/أيار وموظفا في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في إسطنبول قبل أسبوعين. واعتقل كلاهما للاشتباه في صلتهما بمحاولة الانقلاب في تركيا العام الماضي وهو اتهام ترفضه واشنطن.

وقالت قناة خبر ترك إن الوفد الأمريكي الذي وصل تركيا هذا الأسبوع حدد أربعة شروط لحل أزمة التأشيرات تشمل ضرورة تقديم تركيا معلومات عن تحقيقاتها المتعلقة بالموظفين المعتقلين ودليلا بشأن متين طوبوز الذي كان يعمل بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

المصدر : رويترز
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