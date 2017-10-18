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سياسة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدعو لإنقاذ 550 معتقلا في سجن حمص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
18/10/2017

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة أكثر من 550 معتقلا في سجن حمص المركزي من بطش النظام السوري.

وبينت المنظمة في بيان، أن المعتقلين في سجن حمص المركزي بدأوا عصيانا وإضرابا عن الطعام بسبب القهر والعذاب الذي يواجهونه على أيدي سلطات السجن مساء الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وليلفتوا انتباه مختلف الأطراف لمعاناتهم التي طالت حيث لم يحدث أي اختراق في ملف إطلاق سراحهم رغم الوعود الكثيرة.

وأكدت المنظمة في بيانها، أن المجتمع الدولي طوال الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري لم يقم بما يلزم لحماية المدنيين وخذلهم في مناسبات كثيرة رغم تراكم الأدلة على نية النظام القيام بجرائم.

وأوضحت المنظمة أن هذا الخذلان بلغ أوجهه في ملف المعتقلين الذين عذبوا واغتصبوا وقتلوا بالتجويع والإذابة بالأسيد ولم يقم المجتمع الدولي بأي خطوات لمحاسبة النظام أو العمل على إطلاق سراح من بقي منهم حيّا في السجون.

وشددت المنظمة على أن المجتمع الدولي أمام اختبار جديد لمنع مذبحة جديدة في سجن حمص المركزي وأن الوقت ينفد، مؤكدة على ضرورة القيام بخطوات حاسمة لحماية المعتقلين الذين لا يملكون من الوسائل ما يمكنهم من حماية أنفسهم.

وحذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا النظام السوري من القيام بأي خطوات من شأنها المساس بحياة المعتقلين ودعته إلى ضرورة السماح لهيئة أممية لزيارة السجن للاستماع لمطالب المعتقلين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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