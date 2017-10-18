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سياسة|العراق

العبادي: استفتاء إقليم كردستان انتهى وصار من الماضي

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
18/10/2017

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الاستفتاء الذي أجرته سلطات إقليم كردستان للانفصال عن العراق "انتهى"، مشددا على فرض السلطة الاتحادية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك كردستان

وأوضح العبادي في مؤتمره الأسبوعي "الاستفتاء انتهى الآن وأصبح ماضيا، حصل في فترة زمنية ماضية وانتهت نتائجه"، وشدد العبادي على فرض السلطة الاتحادية في العراق بما في ذلك اقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وتأتي تصريحات العبادي بعد استعادة السيطرة على أغلب المناطق المتنازع عليها بما فيها مدينة كركوك الغنية بالنفط في عملية عسكرية انسحبت على إثرها قوات البشمركة التي استولت على المناطق في عام 2014.

 وأكد العبادي على ضرورة فرض السلطة الاتحادية في كل مكان بالعراق ودعا إلى إجراء حوار مع إقليم كردستان على أساس "الشراكة في وطن واحد".

وقال "نحتاج ان نتفاهم على أساس سقف الدستور، وعلى أساس الشراكة الوطنية"، مشيرا إلى أنه قد جرت ممارسات خاطئة بالسابق ويريد أن تصحح هذه الممارسات التي أوصلت إلى هذه المرحلة.

واستعادت القوات العراقية الثلاثاء معظم الحقول النفطية في محافظة كركوك بعد انسحاب قوات البشمركة الكردية منها، ما يقضي الى حد كبير على أحلام إقليم كردستان العراق بالاستقلال.

ويمثل تقدم القوات العراقية نقطة تحول في العملية التي بدأتها الحكومة المركزية وسجلت العديد من الانتصارات ذات الرمزية المهمة والكبيرة بعد مرور ثلاثة أسابيع على الاستفتاء الذي أجراه الاقليم على الاستقلال بمبادرة من مسعود بارزاني الذي بات يتعرض لانتقادات حادة حتى من أطراف موالية له في أربيل. 

من جانب آخر أعلنت القوات العراقية أنها أكملت "فرض الأمن" في كركوك خلال العمليات العسكرية التي قامت بها في الساعات الـ48 الأخيرة ما أتاح لها استرجاع مناطق سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية في كركوك وديالى ونينوى.

وقال بيان للجيش العراقي الأربعاء إن القوات العراقية سيطرت على مناطق كانت خاضعة لسيطرة القوات الكردية في محافظة نينوى التي تضم مدينة الموصل في شمال البلاد.

وذكر البيان أن مقاتلي البشمركة الأكراد غادروا هذه المناطق قبل وصول القوات العراقية الثلاثاء، وأن سد الموصل في شمال غربي المدينة من بين المواقع التي استعادتها القوات العراقية من قبضة البشمركة.

وكان البشمركة فرضوا سيطرتهم على تلك المناطق خلال السنوات الثلاث الماضية في إطار الحرب على تنظيم الدولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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