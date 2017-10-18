البرتغال تعلن دعمها لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي

أعرب وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سيلفا الأربعاء، عن دعم بلاده القوي لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوربي، داعياً إلى وجوب استمرار المحادثات بين الطرفين في هذا الشأن.

وأشار سيلفا في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو بالعاصمة أنقرة، إلى وجوب استناد العلاقات التركية الأوربية إلى مبدأ الربح المتبادل للطرفين.

وأوضح سيلفا أنّ تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأطراف، يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لتطوير وتعميق التعاون بين البلدان.

وأضاف سيلفا أنّ تركيا تلعب دوراً مهماً في إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مشيراً في هذا السياق إلى التحالف القائم بين تركيا والبرتغال في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكّد سليفاً أنّ بلاده تقف دائماً إلى جانب تركيا في كفاحها ضدّ "التنظيمات الإرهابية" التي تهدد أمنها واستقرارها، وتساند أنقرة في مكافحتها للتطرف والعنف.

وتطرق سيلفا إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو/تموز 2016، قائلاً: "تركيا تعرضت لهجوم على مؤسساتها الديمقراطية، وهذه المحاولة الانقلابية باءت بالفشل."