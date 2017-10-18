الأمم المتحدة: وفاة 15 ألف طفل دون الخامسة يوميا في العالم

ذكر تقرير للأمم المتحدة أن نحو 15 ألف طفل، دون الخامسة من العمر، يموتون يوميا على مستوى العالم.

يأتي هذا الرقم مقارنة بـ 5.6 مليون طفل إجمالا في العام الماضي أي أقل مما كانت عليه نسبة الوفاة بين أطفال العالم في هذا السن عام 2000 عندما كان 9.9 مليون طفل يموتون سنويا.

ورغم ذلك فإن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عبرت عن قلقها بشأن هذا الاتجاه قائلة إن نسبة الأطفال حديثي الولادة (الذين يبلغون أربعة أسابيع أو أقل) من بين هؤلاء الأطفال ارتفعت من 41 إلى 46%.

وبحسب المنظمة فإن كل يوم يشهد وفاة 7000 رضيع لم يبلغوا أكثر من 28 يوما من عمرهم على مستوى العالم، وذلك حسبما جاء في التقرير الذي صدر بشكل مشترك عن اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وقال معدو التقرير إنه من الممكن بحلول عام 2030 إنقاذ حياة 30 مليون طفل حديث الولادة، و30 مليون طفل آخر دون الخامسة وذلك من خلال تحسين الرعاية الصحية لهم.

وقال شتيفان سورتلينج بيترسون، المدير الصحي لليونيسف: "لدينا العلم والإمكانات، علينا أن نذهب بها فقط إلى حيث تمس الحاجة إليها".

وقال تيم إيفانس من البنك الدولي: "إن استمرار احتمال أن يكون الحمل والولادة أسبابا تهدد حياة النساء عام 2017 أمر يخلو من الرحمة والشفقة".

وحسب التقرير فإن أهم أسباب هذه الوفاة هي إصابة الأطفال بالتهابات الرئة (16% من حالات الوفاة) والإسهال (8%)، كما أن ثلث حالات الوفاة بسبب ميلاد الطفل قبل موعده أو بسبب مضاعفات خلال الولادة. وبالإضافة إلى 5.6 مليون طفل الذين ماتوا سنة 2016 فإن 2.6 مليون رضيع ولدوا موتى.

وقال معدو التقرير إنه من الممكن إنقاذ كثير من هؤلاء إذا تم تقديم رعاية أفضل للنساء أثناء الحمل وإذا تم تطعيم الأطفال بالأمصال المناسبة وتوفير المياه النقية للأمهات وتوفير مراحيض لهن.

وبحسب التقرير فإن نصف جميع حالات الوفاة بين الأطفال حديثي الولادة تحدث في خمس دول وهي الهند (24% من حالات الوفاة) وباكستان 10% ونيجيريا 9% والكونغو 4% وأثيوبيا 3%.