إسبانيا تطالب زعيم كتالونيا "بقرار رشيد" مع اقتراب انتهاء مهلة

طالبت إسبانيا الأربعاء زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودغمون "باتخاذ قرار رشيد" قبل 24 ساعة من انتهاء مهلة حكومية لوقف مسعى الإقليم الواقع بشمال شرق البلاد نحو الانفصال.

وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمام البرلمان "أطالب بودغمون باتخاذ قرار رشيد، بأسلوب متوازن، ووضع مصلحة جموع المواطنين أولا".

وهددت مدريد بفرض حكم مباشر على الإقليم الذي يستحوذ على خمس اقتصاد إسبانيا إذا لم يتراجع بودغمون بحلول يوم غد الخميس عن إعلانه الغامض لانفصال الإقليم الأسبوع الماضي.

وأثر الخلاف على الأسواق المالية ودفع شركات للهرولة في البحث عن مقرات لها في أماكن أخرى أكثر أمانا.

وبحسب سجل الشركات في إسبانيا غادرت 700 شركة إقليم كتالونيا في الفترة بين الثاني و16 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال راؤول روميفا المسؤول عن الشؤون الخارجية في إقليم كتالونيا إن حكومة الإقليم لا تخطط لعقد انتخابات مبكرة بعد النزاع بشأن استفتاء الانفصال.

وقال خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الأربعاء "الانتخابات ليست مطروحة حاليا".