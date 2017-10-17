مقتل 70 شخصا في هجمات لطالبان بأفغانستان

قتل 69 شخصا على الأقل بينهم قائد كبير في الشرطة وأصيب العشرات في سلسة هجمات شنها مسلحون من حركة طالبان في عدد من أقاليم أفغانستان.

وأصاب الهجوم الأعنف مركز تدريب للشرطة ملحق بمقر الشرطة في إقليم باكتيا، وأوضح نائب وزير الداخلية الجنرال مراد على مراد أن 21 من رجال الشرطة من بينهم قائد شرطة باكتيا الجنرال توريالاى عبديانى و20 مدنيا قتلوا في الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة 48 من رجال الشرطة و110 من المدنيين.

ووصف مراد الهجوم بأنه الأعنف "خلال الاشهر الستة الماضية".

ونفذ المسلحون تفجيرين قبل أن يفرضوا حصارا استمر خمس ساعات في جارديز عاصمة إقليم باكتيا، قبل أن يشنوا هجوما على مركز تدريب الشرطة في المدينة.

وذكرت وزارة الداخلية أن قوات الأمن تمكنت من قتل خمسة مهاجمين على الأقل في الهجوم الذي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

وقال مسؤولون محليون إن 15 على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 12 بجروح في هجوم قرب مكتب حاكم إقليم غزنة المجاور بينما قتل 13 مدنيا وأصيب سبعة آخرون.

وقالت طالبان إنها قتلت 31 من رجال الأمن وأصابت 21.

ووردت أنباء أيضا عن اندلاع معارك قرب مراكز حكومية محلي في إقليمي فرح وقندهار.