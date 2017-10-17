البث الحي
سياسة|أفغانستان

مقتل 70 شخصا في هجمات لطالبان بأفغانستان

الدخان يتصاعد من مقر للشرطة الأفغانية إثر تفجير نفذته حركة طالبان
الدخان يتصاعد من مقر للشرطة الأفغانية إثر تفجير نفذته حركة طالبان
17/10/2017

قتل 69 شخصا على الأقل بينهم قائد كبير في الشرطة وأصيب العشرات في سلسة هجمات شنها مسلحون من حركة طالبان في عدد من أقاليم أفغانستان.

وأصاب الهجوم الأعنف مركز تدريب للشرطة ملحق بمقر الشرطة في إقليم باكتيا، وأوضح نائب وزير الداخلية الجنرال مراد على مراد أن 21 من رجال الشرطة من بينهم قائد شرطة باكتيا الجنرال توريالاى عبديانى و20 مدنيا قتلوا في الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة 48 من رجال الشرطة و110  من المدنيين.

ووصف مراد الهجوم بأنه الأعنف "خلال الاشهر الستة الماضية".

ونفذ المسلحون تفجيرين قبل أن يفرضوا حصارا استمر خمس ساعات في جارديز عاصمة إقليم باكتيا، قبل أن يشنوا هجوما على مركز تدريب الشرطة في المدينة.

وذكرت وزارة الداخلية أن قوات الأمن تمكنت من قتل خمسة مهاجمين على الأقل في الهجوم الذي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

وقال مسؤولون محليون إن 15 على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 12 بجروح في هجوم قرب مكتب حاكم إقليم غزنة المجاور بينما قتل 13 مدنيا وأصيب سبعة آخرون.

وقالت طالبان إنها قتلت 31 من رجال الأمن وأصابت 21.

ووردت أنباء أيضا عن اندلاع معارك قرب مراكز حكومية محلي في إقليمي فرح وقندهار.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)