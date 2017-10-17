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سياسة

مقتل طياريْن إماراتيين في تحطم طائرتهما باليمن

طائرة تابعة لسلاح الجو الإماراتي
طائرة تابعة لسلاح الجو الإماراتي
17/10/2017

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية (الثلاثاء) مقتل طياريْن إماراتيين إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن قيادة القوات المسلحة إعلانه "استشهاد الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراشدة".

وقال مصدرا أمنيا يمنيا لوكالة الأناضول إن الطائرة الإماراتية من نوع أباتشي، وتحطمت (الثلاثاء) في مديرية البقع بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وهذا الحادث ليس الأول من نوعه الذي تتعرض له القوات الجوية الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

حيث سبقته حوادث أخرى كان آخرها في أغسطس/آب الماضي، عندما أعلنت القوات المسلحة الإماراتية مقتل أربعة من جنودها (أحدهم طيار) إثر تعرض مروحيتهم لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض في محافظة شبوة شرقي اليمن.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر دولة بعد السعودية من حيث المشاركة بقوات جوية في عمليات التحالف العربي باليمن.

ومنذ مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريًا.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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