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سياسة|كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تحذر العالم من اندلاع حرب نووية

"صورة بثتها من قبل وكالة أنباء كوريا الشمالية قالت فيها إن زعيم البلاد يتفقد "رأس نووي
"صورة بثتها من قبل وكالة أنباء كوريا الشمالية قالت فيها إن زعيم البلاد يتفقد "رأس نووي
17/10/2017

قال نائب مندوب كوريا الشمالية بالأمم المتحدة، كيم إن ريونج، خلال كلمة ألقاها في المنظمة الدولية يوم الاثنين إن الوضع قد وصل إلى نقطة حرجة للغاية وأن حربا نووية قد تندلع في أي لحظة.

وأضاف كيم، خلال كلمة ألقاها أمام لجنة نزع السلاح النووي في الأمم المتحدة، إن كوريا الشمالية "تدعم القضاء الكامل على الأسلحة النووية وجهود نزع السلاح النووي في العالم بأسره"، لكنها لا يمكنها أن توقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية بسبب تهديدات الولايات المتحدة.

وقال كيم في تصريحاته "ما دامت دولة لا تشارك في الأعمال العسكرية الأمريكية ضد كوريا الشمالية فلن تكون لدينا نية لاستخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد أي دولة أخرى".

وأضاف نائب سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة "جميع الأراضي الأمريكية في مرمى نيراننا وإذا جرأت الولايات المتحدة على غزو أرضنا المقدسة حتى ولو بوصة منها فلن تنجو من عقابنا القاسي في أي جزء من العالم".

وزاد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية ومشادات كلامية ساخنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

وشدد مجلس الأمن بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية منذ 2006.

وقال نائب السفير الكوري الشمالي بالمنظمة الدولية للجمعية العامة إنه "ما لم توقف الولايات المتحدة تماما السياسة العدائية والتهديد النووي فلن نضع مطلقا أسلحتنا النووية وصواريخنا الباليستية على أي مائدة للتفاوض تحت أي ظرف".

المصدر : الألمانية + رويترز
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