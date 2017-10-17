قاض أمريكي يوقف قرار ترمب الجديد بحظر السفر

أوقف قاض أمريكي (الثلاثاء) أحدث محاولة من الرئيس دونالد ترمب لفرض قيود على دخول مواطني ثماني دول إلى الولايات المتحدة كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

واستهدف الحظر غير المحدد بمدة والذي أعلن الشهر الماضي المسافرين من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية إلى جانب مسؤولين حكوميين من فنزويلا.

وكان الحظر أحدث تعديل لسياسة استهدفت في السابق ست دول ذات أغلبية مسلمة وقيدت تنفيذها المحكمة العليا.

وقدمت ولاية هاواي طعنا في محكمة اتحادية بهونولولو لوقف أحدث أمر أصدره ترمب قائلة إن قانون الهجرة الاتحادي لم يخوله سلطة فرض القيود.

وسبق أن عرقل ديريك واتسون القاضي بالمحكمة الجزئية في هونولولو أحدث حظر للسفر فرضه ترمب في مارس آذار.

وقال واتسون في حكمه إن هاواي ستنجح على الأرجح في إثبات أن أحدث قرار أصدره ترمب بخصوص حظر السفر ينتهك قانون الهجرة الاتحادي.

وكتب واتسون إن القرار "يعاني من علل سابقه: فهو يفتقر إلى الدلائل الكافية على أن دخول أكثر من 150 مليون مواطن من ست دول بعينها سيضر بمصالح الولايات المتحدة".

ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق.

وكان ترمب وعد خلال حملته الانتخابية "بمنع تام وكامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة".