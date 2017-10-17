شركة إسرائيلية تساعد في إنتاج طائرات بدون طيار لكوريا الجنوبية

قالت أكبر شركة دفاعية إسرائيلية الثلاثاء إنها تساعد في إنتاج طائرات بدون طيار لكوريا الجنوبية المنخرطة في مواجهات متقطعة مع جارتها كوريا الشمالية وكذلك للسوق المدنية في البلاد.

وقالت شركة "إسرائيل ايروسبيس انداستريز" المملوكة للحكومة إنها دخلت في شراكة مع "كانكوك كاربون" وهي شركة كورية جنوبية متخصصة في إنتاج المكونات لتطوير جيل جديد من الطائرات بدون طيار.

وكان المشروع المشترك بينهما واسمه "كوريا افييشن" تكنولوجي يخطط في بادئ الأمر لتصنيع طائرة بدون طيار تقلع وتهبط بشكل أفقي ويتراوح أقصى وزن لها للإقلاع بين 300 و450 كيلوغراما لكن الشركة الإسرائيلية قالت إنها قد تتفرع لطرز أخرى.

وتصاعدت حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية في الأسابيع القليلة الماضية وتبادل كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي دونالد ترمب التهديدات والإهانات بسبب برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

وشركة "إسرائيل ايروسبيس انداستريز" هي أكبر شركة دفاعية إسرائيلية من حيث المبيعات وتستخدم أقمارها الصناعية وأسلحتها والطائرات بدون طيار التي تنتجها في العديد من الدول في مختلف أرجاء العالم.