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سياسة

"حقوق الإنسان" ترحب باختيار قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان

علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية
علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية
17/10/2017

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدولة قطر لولاية ثانية بعضوية مجلس حقوق الإنسان.

وقال جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة إن " هذا الاختيار الذي جاء عبر الاقتراع السري، يؤكد على التزام الدولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات المحلية والاقليمية والدولية."

وأوضح الحويل في تصريح صحفي أن "الاختيار يعزز النهج الذي تسير عليه دولة قطر من تطوير التشريعات الوطنية في سبيل الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان، ويؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي".

وقال الحويل: " يضع هذا الاختيار دولة قطر في مقدمة دول المنطقة من حيث الالتزام بالمعاهدات الدولية ومواثيق ومبادئ حقوق الإنسان."

وأضاف أن " تجديد ثقة الأسرة الدولية في دولة قطر يؤكد أنها كانت على قدر هذه الثقة في ولايتها الأولى ويضعها أمام مسؤوليات كبيرة للثبات على مواقفها الداعمة للقضايا الإنسانية."

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لاختيار 15 عضوا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة والأربعين، وأعادت الأمم المتحدة انتخاب قطر لولاية ثانية بمجلس حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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