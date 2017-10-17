القوات العراقية تسيطر على جميع حقول شركة نفط الشمال بكركوك

قال ضابط كبير بالجيش العراقي إن قوات الجيش أتمت الثلاثاء عملية للسيطرة على جميع حقول النفط التي تديرها شركة نفط الشمال الحكومية في كركوك.

وأضاف أن القوات العراقية سيطرت على حقلي باي حسن وأفانا النفطيين شمال غربي كركوك الثلاثاء بعد السيطرة على حقول بابا كركر وجمبور وخباز يوم الاثنين.

وقال مسؤولون نفطيون في بغداد إن جميع الحقول تعمل بشكل طبيعي.

وكانت قوات الأمن الكردية المعروفة باسم البيشمركة تسيطر من قبل على الحقول إلا أنها انسحبت من المنطقة مع تقدم قوات الحكومة المركزية العراقية.

ويأتي تقدم القوات الحكومية العراقية في منطقة الدبس الغنية بالنفط حيث يقع حقلا باي حسن، وأفانا في إطار عملية أمر بتنفيذها رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستعادة السيطرة على مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد خارج المحافظات الثلاث التي تمثل المنطقة الكردية العراقية شبه المستقلة.