السيسي يستقبل رئيس المؤتمر اليهودي العالمي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر، اليوم، عددًا من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، في القاهرة، بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية، وثائر مقبل مستشار رئيس المؤتمر اليهودي العالمي لشؤون الشرق الأوسط.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، اليوم، تطرق اللقاء إلى مناقشة "تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، ودفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأكد السيسي حرص بلاده على تحقيق "المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الشرعية إلى تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، إضافة إلى تسوية الأزمات التي تمر بها المنطقة".

ووفق البيان ذاته، أعرب رونالد لاودر عن تقديره للجهود المصرية في مختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ودورها في مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.

و"المؤتمر اليهودي العالمي" منظمة يهودية عالمية طوعية تأسست في عام 1936 ويترأسها منذ 2007 رجل الأعمال الأمريكي رونالد لاودر، وكان الهدف من تأسيسه كما تحدد في دستوره "ضمان بقاء الشعب اليهودي وتعزيز وحدته"، بحسب ما أوردته الموسوعة الفلسطينية (خاصة) على الإنترنت.

والخميس الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي نص على "تمكين الحكومة من إدارة شؤون قطاع غزة".

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في إبريل/نيسان عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.