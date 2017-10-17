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سياسة

البحرين تشتري 16 طائرة F16 بـ 3.8 مليار دولار

طائرات F16 الأمريكية
طائرات F16 الأمريكية
17/10/2017

أعلنت قوة دفاع البحرين (الجيش)، الثلاثاء، إبرام صفقة مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، لشراء عدد 16 طائرة من طراز F16 المطورة تقدر قيمتها بـ3.8 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017، نشرت تفاصيله وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وقال اللواء الركن، حمد بن عبدالله آل خليفة، قائد سلاح الجو الملكي البحريني، بأن هذه الطائرات المتطورة ستساهم بفاعلية في تطوير سلاح الجو الملكي البحريني، والذي يضم العديد من المنظومات الحديثة.

بدوره، قال ريك غرويس، نائب رئيس شركة "لوكهيد مارتن"، إن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي تعقد هذه الصفقة في المنطقة.

وانطلق في البحرين، الإثنين، معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 (بايدك 2017)، تحت رعاية ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

ويعقد "بايدك 2017" بالشراكة مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية، ويشارك في المعرض أكثر من 180 جهة بين مصنع ومزود من 60 بلدًا.

المصدر : الأناضول
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