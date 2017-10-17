البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

اتهامات بسوء معاملة وراء انتحار مجند أمريكي مسلم

المجند الأمريكي رحيل صديقي
المجند الأمريكي رحيل صديقي
17/10/2017

تقدم والدا مجند في قوات مشاة البحرية الأمريكية "مارينز" انتحر خلال التدريب بدعوى بتهمة القتل اللاإرادي لاشتباههما بأنه تعرض لسوء معاملة جسدية لكونه مسلما.

وقال الجيش إن "رحيل صديقي" انتحر العام الماضي بالقفز من الطابق الثالث بعد تعرضه على مدى أيام للمضايقات التي يخضع لها المجندون الجدد.

وسيمثل مدرب للمجندين وقائد كتيبة أمام محاكم عسكرية في القضية.

وفي دعوى بقيمة 100 مليون دولار رفعت الجمعة في ولاية ميتشيغن حيث تقيم أسرة صديقي، رفض والداه المنحدران من أصل باكستاني فرضية الانتحار قائلين إن نجلهما (20 عاما) ما كان ليقدم على ذلك بسبب تدينه.

وجاء في الدعوى أن "رحيل صديقي كان متحمسا للخدمة العسكرية"، وأنه "قال لأصدقائه وأقاربه إنه سيعود جنديا من المارينز ولن يستسلم مهما كان الأمر صعبا".

وتابعت "لم يتقدم أي شاهد لديه أي معلومات ذات مصداقية يمكن التحقق منها تؤكد ادعاء الانتحار".

وأضافت الدعوى أن الجيش كان يجب أن يحول دون وقوع سوء المعاملة لأن المدرب المشرف على صديقي اتهم باستهداف مجند مسلم في حادث سابق.

وقالت أسرة صديقي إن الشاب تعرض للضرب مرات عدة وكان لديه جرح في العنق لم يتلق العناية الطبية اللازمة.

ومنذ وفاة صديقي، تعرض نحو 20 جنديا من المارينز في منشأة باريس آيلاند للتدريب في كارولاينا الجنوبية للاتهام بارتكاب تجاوزات بحق مجندين، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)