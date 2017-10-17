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سياسة

أمريكا لا تستبعد الحوار المباشر مع كوريا الشمالية

جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي
جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي
17/10/2017

قال جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تستعبد إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية في نهاية المطاف.

وقال سوليفان، عقب اجتماع مقتضب مع نظيره الياباني شينسوكي سوجياما نائب وزير الشؤون الخارجية "لا نستبعد إمكانية المحادثات المباشرة في نهاية الأمر".

وأوضح سوليفان أن الولايات المتحدة تركز على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية ولكن يجب أن تكون متأهبة أيضا للأسوأ.

وسيتوجه سوليفان إلى كوريا الجنوبية بعد انتهاء زيارته لليابان. وتأتي الزيارة قبل جولة متوقعة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمنطقة الشهر القادم، كما تأتي في ظل تنامي التوتر وسط مخاوف بشأن التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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