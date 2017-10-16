هيئة كبار العلماء السعودية: خلافنا مع الإخوان في "المنهج"

قالت هيئة كبار العلماء السعودية إن خلافها مع جماعة الاخوان المسلمين في "المنهج" قبل أن يكون في "المسائل".

وذكرت الهيئة أن تنظيم الدولة والقاعدة والإخوان "خدعوا الناس".

وقالت هيئة كبار العلماء: "البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل"، وذلك وفقًا لما أدلى به الأمين العام للهيئة.

وأضافت الهيئة، التي يرأسها مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ: "داعش والقاعدة والإخوان امتطوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم وخداع الناس، ومن يدعو شبابنا إلى الانتظام معهم فقد أخطأ وضل سواء السبيل".

كما قالت الهيئة "يستحق من شارك في عمل إرهابي، أو تستر، أو حرض، أو مول، أو بغير ذلك من وسائل الدعم، العقوبة الزاجرة الرادعة".

وتابعت الهيئة "أن الإرهاب هو جريمة تستهدف الإفساد؛ بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس، والممتلكات الخاصة والعامة".

واعتمدت السعودية، في مارس 2014، قائمة "الجماعات الإرهابية" والتي ضمت "تنظيم الدولة" و"جبهة النصرة" و"جماعة الإخوان المسلمون" و"الحوثيون"، و"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، و"تنظيم القاعدة في اليمن"، و"تنظيم القاعدة في العراق".