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سياسة|مصر

مصر: مقتل 6 بينهم 3 شرطيين في اشتباكات بسيناء

قوات من الجيش المصري بالقرب من مدينة الشيخ زويد شمال سيناء
قوات من الجيش المصري بالقرب من مدينة الشيخ زويد شمال سيناء
16/10/2017

قُتل 6 أشخاص بينهم 3 شرطيين مصريين، الاثنين، في اشتباكات جرت بين قوات الأمن ومسلحين بسيناء (شمال شرق) وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 شرطيين و3 مدنيين وإصابة 17 شخصا بينهم مجندان، ومسلحين آخرين (لم يحدد عددهم).

وأوضح أن مسلحين من تنظيم الدولة كانوا يستقلون سيارة و3 دراجات نارية هاجموا قوة تأمين كنيسة في مدينة العريش (شمال شرق).

وقال المصدر إن قوات الأمن طاردت المسلحين الذين لاذوا بالفرار إلى بنك مجاور للكنيسة وسط العريش، حيث دارت اشتباكات في محيطه.

وأمس الأحد، أعلن الجيش المصري التصدي لهجمات مسلحة على عدة كمائن في الشيخ زويد، شمال شرق، وأسفرت عن مقتل 24 مسلحا و6 مجندين مصريين، في حادث هو الأكبر بعد فترات هدوء نسبية بسيناء.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت القاهرة تمديد حالة الطوارئ بعموم البلاد، وتمديد حالة حظر التجول في بعض مناطق مدينتي رفح والعريش بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 10 يناير/كانون ثان المقبل.

المصدر : الأناضول
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