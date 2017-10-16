مصر: السجن 5 سنوات لناشط مسيحي أدين بالترويج للإرهاب

عاقبت محكمة مصرية، الأحد، ناشطًا مسيحيًا، بالسجن 5 سنوات؛ إثر إدانته بـ"الترويج لارتكاب جرائم إرهابية"، في مايو/أيار الماضي.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات الزقازيق (دلتا النيل/شمال مصر) عاقبت، الأحد، حضوريًا، الطالب بكلية التجارة أندور ناصف صليب (23 عامًا) بالسجن 5 سنوات".

وأوضح أن الحكم صدر إثر إدانة صليب بـ"الإعداد والترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالقول والكتابة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، في مايو/أيار الماضي".

ويعد الحكم أوليًا قابلاً للطعن عليه، أمام محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية) خلال 60 يومًا من صدور حيثيات الحكم، وفق القانون المصري.

وأندرو ناصف، ناشط سياسي وعضو بحزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس)، الذي يرأسه اليساري البارز خالد علي، أحد الأسماء البارزة المحتمل ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت إلهام عيدروس، أحد مؤسسي حزب "العيش والحرية" في تصريحات لـ"الأناضول"، إن "الحكم الصادر اليوم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يعد الأول من نوعه بحق مواطن مسيحي".

وأشارت إلى أن "الحزب سيقوم بعمل كل الإجراءات القانونية للطعن عليه أمام محكمة النقض".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، بشأن ما ذكرته القيادية بحزب "العيش والحرية".

وكان "أندور ناصف صليب" أنكر اتهامات وجهتها له المحكمة، بينها "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة، وحيازة محررات ومنشورات تحوي أفكارًا تحض على أعمال عنف ضد نظام الدولة".

وألقى الأمن المصري القبض على أندروا صليب، من منزله بمحافظة الشرقية في مايو/أيار الماضي، بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي صدر في أغسطس/آب 2015.

وينص القانون المذكور، ضمن مواده، على السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونياً "بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية".