قطر وأمريكا تدشنان التمارين العسكرية المشتركة

دشنت القوات القطرية الخاصة المشتركة الأحد التمارين العسكرية المشتركة للعام التدريبي 2017-2018 بالتعاون مع القوات الخاصة الأمريكية.

وحضر تدشين التمارين قائد القوات القطرية الخاصة المشتركة العميد الركن حمد بن عبد الله فطيس المري، والملحق العسكري بالسفارة الأمريكية في الدوحة العقيد ديفد كيسي.

وأكدت مديرية التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع القطرية، أن تدشين عام كامل من التدريبات المشتركة مع القوات الخاصة الأمريكية دليل على متانة العلاقات بين البلدين، لاسيما في المجال الدفاعي.

من ناحية أخرى، أعلن العميد الركن المري انطلاق المرحلة الثانية من التمرينات العسكرية، وقال إن المرحلة الثانية امتداد للجانب التدريبي للعام 2016-2017، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تستمر إلى نهاية 2019.

من جهته، قال العقيد كيسي إن التدريبات العسكرية المشتركة بين قطر والولايات المتحدة دليل على متانة العلاقات بين البلدين، معتبرا أن أمن بلاده من أمن قطر.

وقررت واشنطن قبل أسبوعين إيقاف بعض التدريبات العسكرية مع دول خليجية بسبب أزمة قطر.