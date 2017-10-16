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سياسة

شاهد: حرائق غابات تودي بحياة العشرات في إسبانيا والبرتغال

16/10/2017

قال مسؤولون في البرتغال وإسبانيا إن ما لا يقل عن 35 شخصا لقوا حتفهم في حرائق مستعرة في أراض زراعية وغابات جافة في البلدين الجارين يومي الأحد والاثنين.

وحدثت أكثر الوفيات في البرتغال حيث قالت إدارة الحماية المدنية هناك إن 32 شخصا لقوا حتفهم في موجة هائلة لحرائق غابات بوسط وشمال البلاد يومي الأحد والاثنين.

ولا تزال البرتغال تتعافى من أسوأ حريق غابات في تاريخها الذي قتل 64 شخصا في يونيو/حزيران.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الدفاع المدني باتريشيا جاسبر للصحفيين إن قوات الإطفاء تتعامل مع 145 حريقا بينها 32 حريقا خطرا.

وأضافت جاسبر أن ما لا يقل عن 51 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الحرائق.

وفي إسبانيا قالت السلطات إنها تكافح نحو 100 حريق.

وقالت السلطات في البلدين إنها تعتقد أن الحرائق متعمدة، وقال وزير الداخلية الإسباني إنها السلطات تمكنت من تحديد هوية عدد ممن أشعلوا الحرائق، بينما اعتقلت السلطات شخصا واحدا على الأقل في البرتغال.

وطلبت السلطات في البلدين مساعدة دولية لتعزيز جهودها في مكافحة الحرائق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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