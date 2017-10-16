شاهد: حرائق غابات تودي بحياة العشرات في إسبانيا والبرتغال

قال مسؤولون في البرتغال وإسبانيا إن ما لا يقل عن 35 شخصا لقوا حتفهم في حرائق مستعرة في أراض زراعية وغابات جافة في البلدين الجارين يومي الأحد والاثنين.

وحدثت أكثر الوفيات في البرتغال حيث قالت إدارة الحماية المدنية هناك إن 32 شخصا لقوا حتفهم في موجة هائلة لحرائق غابات بوسط وشمال البلاد يومي الأحد والاثنين.

ولا تزال البرتغال تتعافى من أسوأ حريق غابات في تاريخها الذي قتل 64 شخصا في يونيو/حزيران.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الدفاع المدني باتريشيا جاسبر للصحفيين إن قوات الإطفاء تتعامل مع 145 حريقا بينها 32 حريقا خطرا.

وأضافت جاسبر أن ما لا يقل عن 51 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الحرائق.

وفي إسبانيا قالت السلطات إنها تكافح نحو 100 حريق.

وقالت السلطات في البلدين إنها تعتقد أن الحرائق متعمدة، وقال وزير الداخلية الإسباني إنها السلطات تمكنت من تحديد هوية عدد ممن أشعلوا الحرائق، بينما اعتقلت السلطات شخصا واحدا على الأقل في البرتغال.

وطلبت السلطات في البلدين مساعدة دولية لتعزيز جهودها في مكافحة الحرائق.