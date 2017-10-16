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سياسة

شاهد: بكاء مؤثر لأطفال الروهينغيا المرضى في مخيمات اللجوء

16/10/2017

تكتظ مخيمات اللاجئين الروهينغيا على طول الحدود البنغلاديشية مع ميانمار بآلاف الأطفال المرضى والمصابين بالعدوى بسوء التغذية.

وعرض تقرير صادر عن شبكة سكاي نيوز البريطانية أطفالا يعانون من طفيليات وأمراض جلدية شديدة العدوى، وآخرون يعانون من سوء التغذية والسعال، في ظل وجود عدد قليل من الأطباء المتطوعين الشباب.

وظهر أطفال مرضى في مخيم كوتوبالونغغ للاجئين يبكون في مشهد مؤثر، وآخرون يصطفون في طوابير بانتظار الفحص والعلاج، وآخرون يحاولون مساعدة بعضهم البعض على العبور وتلقي المساعدات، ومشهد آخر لطفل حديث الولادة ولد قبل 8 أيام فقط أثناء رحلة الفرار.

وفر أكثر من 500 ألف من مسلمي الروهينغيا من ولاية أراكان (راخين) غربي ميانمار إلى الجارة بنغلاديش منذ 25 أغسطس/آب عقب حملة عسكرية واسعة النطاق شنها الجيش ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه نموذج صارخ للتطهير العرقي.

المصدر : أسوشيتد برس
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