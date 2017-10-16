شاهد: احتفالات في كركوك بسيطرة القوات العراقية على المدينة

عمت شوارع مدينة كركوك العراقية احتفالات ومسيرات حاشدة بالسيارات تعبيرا عن سعادة السكان بانتشار القوات العراقية وسيطرتها على المدينة وانسحاب قوات البشمركة منها.

وأطلق المحتفلون العنان لأبواق سياراتهم، وسُمع صوت إطلاق زخات متتالية من الرصاص، كما حمل المحتفلون علم العراق وهتفوا بشعارات وأهازيج شعبية.

وقام أحد الأشخاص بتسلق عامود إنارة في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، وأسقط علما لإقليم كردستان كان معلقا أعلاه، وسط احتفالات المجتمعين وانطلاق أبواق السيارات.

وشرعت القوات العراقية منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين بالانتشار والسيطرة على مدينة كركوك بعد أن أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برفع العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وبين أربيل.

وسارع المئات من عناصر قوات البشمركة الكردية بالانسحاب من ثكناتها ونقاط التفتيش في المدينة.

وتتوزع المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك، وكانت جميعها خاضعة لسيطرة قوات البشمركة منذ عام 2014.