تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخين على إسرائيل

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين مسؤوليته عن إطلاق صاروخين على إسرائيل انطلاقا من شبه جزيرة سيناء المصرية أمس الأحد.

وقال التنظيم في بيان نشر على الإنترنت إن ولاية سيناء أطلقت صاروخين من طراز (جراد) على مدينة أشكول بجنوب إسرائيل أمس الأحد.

وكانت جماعة مسلحة تنشط في شمال سيناء أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء.

وقد دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل الليلة الماضية وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من سيناء على إسرائيل. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.