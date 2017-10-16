ترمب: لا ننحاز إلى أي طرف في النزاع على كركوك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده لا تنحاز إلى أي طرف في النزاع بين الأكراد وبين الحكومة العراقية المركزية بشأن مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وأضاف ترمب في تصريحات صحفية مساء الإثنين إنه "على مدى سنوات طويلة أقمنا علاقات طيبة للغاية مع الأكراد ووقفنا أيضا إلى جانب العراق… رغم أننا ما كان ينبغي لنا أن نكون هناك أصلا. ما كان ينبغي لنا أن نذهب إلى هناك. لكننا لا ننحاز إلى أي جانب في تلك المعركة".

وقال الجيش الأمريكي إن قادته في العراق يحثون القوات العراقية والكردية على تجنب تصعيد النزاع بشأن المدينة.

ورفض المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روبرت مانينغ توقع ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقطع الدعم العسكري والتدريب عن القوات العراقية في حال نشوب صراع كبير قائلا: "لن أصدر توقعات بشأن ذلك لكني سأبلغكم أننا سنبحث جميع الخيارات… نحث على الحوار".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني عراقي قوله إن 38 من القوات العراقية وقوات البشمركة قتلوا في الاشتباكات التي شهدتها محافظة كركوك.