الموافقة على بناء وحدات استيطانية في الخليل

قالت متحدثة رسمية إسرائيلية إن إسرائيل وافقت على خطط لبناء 31 منزلا استيطانيا في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

والخليل أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 216 ألف شخص. ويعيش نحو ألف مستوطن إسرائيلي في قلب المدينة.

وكشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان تفاصيل المشروع المقرر إقامته في المنطقة التي يعيش بها المستوطنون بالخليل.

ونشرت المنظمة على موقعها الإلكتروني رسما تخطيطيا يوضح كيف سيبدو المبنى السكني الذي سيتألف من أربعة طوابق، مشيرة إلى أن آخر مرة بنيت فيها منازل للمستوطنين في المنطقة تعود إلى 2002.

ولم تؤكد هدار هورين، المتحدثة باسم الهيئة الإسرائيلية التي تدير الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة، التفاصيل التي نشرتها منظمة "السلام الآن" وقالت إن قرار لجنة التخطيط سينشر لاحقا.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة عن قرارات عديدة لبناء وحدات استيطانية، لكن هذه القرارات لم تعد تثير انتقادا جديا من الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة.