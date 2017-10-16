القوات العراقية تطلق عملية عسكرية بكركوك

أعلنت وكالة الأمن التابعة لإقليم شمال العراق أن القوات العراقية أطلقت عملية للسيطرة على قاعدة عسكرية وأبار النفط التي تسيطر عليها قوات البيشمركة في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وذكر الوكالة ، عبر حسابها على موقع تويتر، أن القوات العراقية والحشد الشعبي تحركتا من قضاء طوخورماتو جنوبي كركوك باتجاه مركز المدينة.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات المذكورة تهدف للسيطرة على القاعدة العسكرية "كي 1" وأبار النفط الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة.

وقال مصدر عسكري عراقي للأناضول، إن العملية العسكرية في كركوك تهدف لفرض سيطرة الحكومة الاتحادية على المحافظة واستعادة المرافق الحيوية بها، مشيرا إلى أن القوات الاتحادية دخلت منطقة الحي الصناعي ومعسكر خالد اللذين كانا تحت سيطرة قوات البيشمركة من دون مقاومة.

وأوضح المصدر أن العملية تشارك بها قوات من الفرقة المدرعة التاسعة والرد السريع ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي.