السلطات التركية تعتقل أكثر من 1200 شخص في أسبوع

قالت وزارة الداخلية التركية إن قوات الأمن اعتقلت 1210 أشخاص خلال الأسبوع الماضي للاشتباه في علاقتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي أو بجماعات كردية.

ومن بين هؤلاء 947 شخصا اعتقلوا للاشتباه في صلتهم بجماعة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب العام الماضي. وينفي غولن أي صلة له بالأمر.

كما اعتقلت السلطات 205 أشخاص للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا انفصاليا منذ نحو 30 عاما. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.

وقالت الوزارة إن 49 شخصا اعتقلوا بسبب مزاعم عن صلاتهم بتنظيم الدولة وتسعة للاشتباه في صلتهم "بجماعات إرهابية يسارية".

كانت تركيا اعتقلت أكثر من 50 ألف شخص عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016 وعزلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألفا من العاملين بالجيش والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.