الرئيس اللبناني يدعو لإعادة اللاجئين السوريين للمناطق الآمنة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين إن لبنان لم يعد قادرا على تحمل عدد اللاجئين السوريين على أراضيه، داعيا القوى العالمية للمساعدة لإعادتهم إلى المناطق التي يسودها الهدوء ببلادهم

وقال عون لعدد من السفراء الأجانب وممثلي منظمات إقليمية ودولية إنه يريد إيجاد سبل لمساعدة اللاجئين على العودة بأمان إلى سوريا وإنه لا ينوي إجبارهم على العودة لأماكن يمكن أن يتعرضوا فيها للاضطهاد.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية أن عون قال لممثلي الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن خلال اجتماع في بيروت "وطني لم يعد قادرا على تحمل المزيد".

وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي إن عون قال للسفراء إن هناك مناطق في سوريا الآن خارج إطار الحرب ومناطق عاد إليها الهدوء.

وقال عون إن من مصلحة المجتمع الدولي معالجة قضية اللاجئين تلافيا لخروج المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان عن السيطرة.

وبعد أكثر من ست سنوات من الحرب في سوريا يوجد حاليا 1.5 مليون سوري في لبنان يعادلون ربع عدد سكان البلاد.