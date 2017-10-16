البشمركة: بغداد ستدفع ثمنا باهظا لشنها حربا على الأكراد

قالت القيادة العامة لقوات البشمركة الكردية إن بغداد ستدفع ثمنا باهظا لشنها حربا على الأكراد.

وقال بيان صدر عن قيادة البشمركة إن "حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، وستدفع ضريبة ثقيلة جراء هذا الظلم".

وأضاف البيان أن "الهجوم الذي شنته القوات العراقية والحشد الشعبي والقوات المرتبطة بجيش القدس التابع للحرس الثوري الايراني، يعد انتقاما من شعب كردستان الذي عبر عن إرادته الحرة".

وتابع بيان قيادة البشمركة أن الهجوم تم بقيادة إيرانية وبأسلحة أمريكية متطورة، مؤكدا أن البشمركة سترد على ما وصفته بالعدوان وستظل تدافع عن شعب كردستان.

وأشار البيان إلى أن "بعض القيادات التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني قاموا بإصدار الأوامر لقطاعات البشمركة في بعض المحاور بالانسحاب".

وكانت القوات التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني تسيطر على المناطق الجنوبية في محافظة كركوك فيما تفرض تلك التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني سيطرتها على مناطق في شمال المحافظة وشرقها.

واجتمع قادة الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان الأحد في منتجع دوكان في محافظة السليمانية. واستمر الاجتماع أربع ساعات، وجمع قادة بينهم الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني.

وأكد بيان صدر في ختام الاجتماع أن "القوى الكردستانية لديها استعداد كامل للحوار بدون شرط على أساس المصالح بين بغداد وأربيل ووفقا لمبادئ الدستور"، لكنها رفضت إلغاء نتائج الاستفتاء.

لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كرر شرط حكومته إلغاء نتائج الاستفتاء بشأن استقلال الإقليم من أجل فتح باب الحوار لمعالجة الازمة.

وأجرى الأكراد استفتاء على استقلال الإقليم ومناطق أخرى متنازع عليها بين الإقليم وبين الحكومة المركزية في بغداد، وسط معارضة دولية واسعة للخطوة والتحذير من أنه قد يؤدي إلى حرب وإلى تفكك العراق.